Sinan Akçıl'dan 'tehlikeli hayran' açıklaması

Şarkıcı Sinan Akçıl, hayranlarıyla yaşadığı ilginç anları anlattı.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Akçıl, bir hayranının kılık değiştirip, bir derneğin gönüllüsü gibi kulisine girip kendisine hediye verdiğini söyledi.

Akçıl, “Bana bu kadar yaklaşması tehlikeliydi. Çünkü 'Beraber öleceğiz' diye mesajlar atıyordu” diye anlattı.

"KAFAMDA ANNELİĞİ DAHA ÖNCE DENEYİMLEMİŞ BİR KADIN FİKRİ VAR"

Öte yandan aile kurmak istediğinden bahseden Akçıl, çocuk sahibi olmayı da hayal ettiğinden bahsetti. “İyi bir kız babası olmayı hayal ediyorum. 'Kızım' diye şarkı da yaptım. Oğlum olursa şarkımı ona göre değiştireceğim” diyen Akçıl, “Kafamda yavaş yavaş oturan bir fikir var, onu da paylaşmak isterim. O da şu ki, anneliği daha önce deneyimlemiş bir kadının beni, çocuğun büyüme sürecinde daha güzel destekleyebileceğine inanıyorum. Bunun sebebi bana özel. Annelik tecrübesi benim için çok değerli” ifadelerini kullandı.



