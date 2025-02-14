Sinan Akçıl ile barıştılar mı? Burcu Kıratlı'dan açıklama!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:36

Güncelleme: 14.02.2025 - 09:36

2019 yılında Amsterdam'da evlenen şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı’nın evliliği dokuz ay sürmüş, çift ani bir kararla boşanmıştı. Ayrılık sebepleri arasında kıskançlık krizlerinin olduğu iddia edilmişti.

Ancak çift, ayrılığa sadece 20 gün dayanabildi ve aşklarına yeni bir şans vererek Şubat 2021’de ikinci kez nikâh masasına oturdu. Bu evlilikleri ise 15 ay sürdü ve Mayıs 2022’de anlaşmalı olarak boşandılar.

BARIŞTILAR MI?

Son günlerde Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın yeniden bir araya geldiği ve ilişkilerine üçüncü kez şans verdikleri iddia edildi.

BURCU KIRATLI’DAN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından Burcu Kıratlı bir magazin programına konuşarak iddiaları yalanladı. Ünlü oyuncu, "Evet, sabah gördüm. Tabii ki böyle bir barışma yok" dedi.

Sözlerine devam eden Kıratlı, "Her zaman söylediğim gibi biz Sinan ile kötü bir şekilde ayrılmadık. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız şekilde ayrılmadık. Herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. Biz o çizgileri hiç aşmadık. Saygısızlık, aldatma, yalan ya da şiddet yaşanmadı. Görüşüyoruz ama altında başka bir anlam olacak şekilde değil" ifadelerini kullandı.