'Fikir' sordu, yorumları kapattı: Sinan Akçıl'dan sigara hesabı ile 'Savunma Sanayi Fonu' savunması

Yayınlanma: 13.10.2024 - 23:09

Güncelleme: 13.10.2024 - 23:09

AKP'li vekillerin imzasıyla Savunma Sanayii Fonu'nun gelirlerini artırmayı amaçlayan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu.

Kanun teklifine tepkiler sürerken müzisyen Sinan Akçıl'dan teklife destek geldi.

Takipçilerine 'Nasıl fikir?' diye sorduğu hesaplamasını aktaran Akçıl'ın yorumları kapatması ise dikkat çekti.

Akçıl'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 tl ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan,anneannelerimden utanırım...5 gün dayan,10 paket sigara içme o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir,nasıl fikir?"