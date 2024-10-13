'Fikir' sordu, yorumları kapattı: Sinan Akçıl'dan sigara hesabı ile 'Savunma Sanayi Fonu' savunması

Zaman zaman ilginç çıkışlarda bulunarak gündem olan müzisyen Sinan Akçıl, bu sefer de 'Savunma Sanayi Fonu' desteği ile gündeme geldi. Akçıl, kredi kartından limit kesintisini sigara hesabı ile savundu.

'Fikir' sordu, yorumları kapattı: Sinan Akçıl'dan sigara hesabı ile 'Savunma Sanayi Fonu' savunması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 23:09

AKP'li vekillerin imzasıyla Savunma Sanayii Fonu'nun gelirlerini artırmayı amaçlayan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu.

Kanun teklifine tepkiler sürerken müzisyen Sinan Akçıl'dan teklife destek geldi.

Takipçilerine 'Nasıl fikir?' diye sorduğu hesaplamasını aktaran Akçıl'ın yorumları kapatması ise dikkat çekti.

Akçıl'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 tl ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan,anneannelerimden utanırım...5 gün dayan,10 paket sigara içme o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir,nasıl fikir?"


Etiketler: #Sinan Akçıl #müzisyen #fon

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