Hadise aldatılma hikayesini anlattı: Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:30

Güncelleme: 16.12.2024 - 09:30

Son dönemde konserleri kadar oyunculuğuyla da adından söz ettiren Hadise, başrolünde yer aldığı "Esas Oğlan" dizisi ve İbrahim Selim'in YouTube’da yayınlanan "Gözlerimin İçine Bak" programındaki açıklamalarıyla gündem oldu.

Programın konsepti gereği samimi sorulara içten cevaplar veren Hadise, bir dönem ilişki yaşadığı besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl ile ayrılık sürecine dair açıklamalarıyla dikkat çekti. Hadise, ayrılıklarını şu sözlerle anlattı:



"Bir kavga yaşandı ve ben evden çıktım. Otele gittim, peşimden geldi. Olur ya; ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır ama ayrılamazsın. 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Birden 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' sorusu çıktı, ben de 'Evet'e bastım. Kendisini çekmiş aynada, aşırı fazla ayna pozları... Ondan sonra bir video izledim…"

SİNAN AKÇIL'DAN YANIT

Hadise’nin bu açıklamaları, magazin gündemine bomba gibi düşerken, Sinan Akçıl’dan yanıt kısa sürede geldi. 2. Sayfa’da yer alan habere göre Akçıl, şu ifadeleri kullandı:



"Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır."







Hadise'nin açıklamaları ve Akçıl'ın yanıtı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, eski çift arasındaki bu diyalog yeniden gündem yarattı.