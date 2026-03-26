“Bir Demet Tiyatro”, "Olacak O Kadar", "Çılgın Bediş" gibi yapımlarla tanınan Sinan Bengier, şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle hastanede acil ameliyata alındı. Peki, Sinan Bengier kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Bengier'in sağlık durumu nasıl? Sinan Bengier filmleri
SİNAN BENGİER KİMDİR?
Sinan Bengier, 31 Mart 1948 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarından beri gelmekteydi. Eğitim hayatı sırasında kısa bir düre Hava Astsubay Okulu’nda öğrenim gördü. Ancak askeri kariyer yerine sanat yolunu seçerek bu eğitimi de yarı da bırakmıştır.
Daha sonra 1969 yılında amatör olarak tiyatro sahnelerine adım atan Bengier, kısa sürede profesyonel tiyatro topluluklarında da yer almaktaydı. Ankara merkezli sahne ile çalışmalarının ardından televizyon ve sinema dünyasına geçiş yapmıştır.
SİNAN BENGİER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Tiyatro ve sinema oyuncusu Sinan Bengier, şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede karın aort damarında yırtılma tespit edilmesi üzerine yaklaşık 6 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.
SİNAN BENGİER FİLMLERİ
1985: Mavi Muammer
1985: Mavi Muammer 2: Silahtan Ödüm Patlar
1994: Mıymıntılar Kralı
1994: Bozdur Bozdur Harca
1994: Dam Üstünde Saksağan
1994: Doktora Bak Doktora
1994: Hoş Memo
1994: Kazı Kazan
1994: Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar
1994: Çifte Vakkas
1994: İnce Hasan
1995: Başka İstanbul Yok
1996: Çılgın Bediş
1997: Bir Demet Tiyatro
1998: Dış Kapının Mandalları
1998: Naylon Kemal
1998: Bizim Kuruntu Ailesi
1998: Ruhsar
2000: Barbunya
2000: Güneş Yanıkları
2000: Mazlum
2001: Vizontele
2002: Asayiş Berkemal
2003: Günahım Neydi Allah'ım
2003: Vizontele Tuuba
2003: Ölümsüz Aşk
2004: Beş Kollu Avize
2004: Bizim Karakol
2004: Avrupa Yakası
2005: Kısmet Değilmiş
2005: Pembe & Mavi
2005: Yol Arkadaşları
2005: Organize İşler
2006: Anadolu Kaplanı
2006: Erkeksen Seyret
2006: Kiralık Oda
2006: Kızarmış Ekmek Demli Çay
2006: Meçhule Gidenler
2006: Pardon Yani
2006: Bir Demet Tiyatro
2006: Maskeli Beşler: Irak
2007: Babam Annem Oldu
2007: Gönül Salıncağı
2007: Kötüler Konağı
2007: Fırtına
2007: Küçük Hanım Kar Tanesi
2007: İki Koca Adam
2007: Şöhretin Bedeli
2008: 46 Numara
2008: Ateşle Barut
2008: Bahoz
2008: Maskeli Beşler: Kıbrıs
2008: Nekrüt
2008: Sadece İki Gün
2008: Sevgili Düşmanım
2009: Neşeli Hayat
2010: Kutsal Damacana 3:Dracoola
2010: Çocuklar Duymasın
2012: Alemin Kıralı
2013: Vay Başıma Gelenler
2013: Yabancı Gelin
2014: Dursun Çavuş
2014: Mucize
2014: Yusuf Yusuf
2014: Zaman Makinesi 1973
2015: Kalbim Ege'de Kaldı
2015: Can Tertip
2015: Emicem Hospital
2015: Polis Akademisi Alaturka
2016: Bodrum Masalı
2016: Seksenler
2016: Bir Kezban Bir Mahmut: Adana Yollarında
2017: Belalılar
2017: Kaybedenler Kulübü Yolda
2017: Şansımı Seveyim
2019: Geçmiş Olsun
2019: Kırk Yalan
2020: Laz Kit
2021: Bir Yeraltı Sit-Com'u
2021: Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
2022: Amatör Hayat
2022: Hicran
2023: Dünya Bu
2023: Dedemin Gözyaşları
2024: Mahsun J
2024: Arap Kadri ve Tarzan
2025: Efendiler Ofansif Mizah
2025-2026: Sahipsizler
Yakında: Kuşaklılar
2026-: Ayrılık da Sevdaya Dahil
Yakında: P.A.Y.