“Bir Demet Tiyatro”, "Olacak O Kadar", "Çılgın Bediş" gibi yapımlarla tanınan Sinan Bengier, şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle hastanede acil ameliyata alındı. Peki, Sinan Bengier kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Bengier'in sağlık durumu nasıl? Sinan Bengier filmleri

SİNAN BENGİER KİMDİR?

Sinan Bengier, 31 Mart 1948 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarından beri gelmekteydi. Eğitim hayatı sırasında kısa bir düre Hava Astsubay Okulu’nda öğrenim gördü. Ancak askeri kariyer yerine sanat yolunu seçerek bu eğitimi de yarı da bırakmıştır.

Daha sonra 1969 yılında amatör olarak tiyatro sahnelerine adım atan Bengier, kısa sürede profesyonel tiyatro topluluklarında da yer almaktaydı. Ankara merkezli sahne ile çalışmalarının ardından televizyon ve sinema dünyasına geçiş yapmıştır.

SİNAN BENGİER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sinan Bengier, şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede karın aort damarında yırtılma tespit edilmesi üzerine yaklaşık 6 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

SİNAN BENGİER FİLMLERİ

1985: Mavi Muammer

1985: Mavi Muammer 2: Silahtan Ödüm Patlar

1994: Mıymıntılar Kralı

1994: Bozdur Bozdur Harca

1994: Dam Üstünde Saksağan

1994: Doktora Bak Doktora

1994: Hoş Memo

1994: Kazı Kazan

1994: Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar

1994: Çifte Vakkas

1994: İnce Hasan

1995: Başka İstanbul Yok

1996: Çılgın Bediş

1997: Bir Demet Tiyatro

1998: Dış Kapının Mandalları

1998: Naylon Kemal

1998: Bizim Kuruntu Ailesi

1998: Ruhsar

2000: Barbunya

2000: Güneş Yanıkları

2000: Mazlum

2001: Vizontele

2002: Asayiş Berkemal

2003: Günahım Neydi Allah'ım

2003: Vizontele Tuuba

2003: Ölümsüz Aşk

2004: Beş Kollu Avize

2004: Bizim Karakol

2004: Avrupa Yakası

2005: Kısmet Değilmiş

2005: Pembe & Mavi

2005: Yol Arkadaşları

2005: Organize İşler

2006: Anadolu Kaplanı

2006: Erkeksen Seyret

2006: Kiralık Oda

2006: Kızarmış Ekmek Demli Çay

2006: Meçhule Gidenler

2006: Pardon Yani

2006: Bir Demet Tiyatro

2006: Maskeli Beşler: Irak

2007: Babam Annem Oldu

2007: Gönül Salıncağı

2007: Kötüler Konağı

2007: Fırtına

2007: Küçük Hanım Kar Tanesi

2007: İki Koca Adam

2007: Şöhretin Bedeli

2008: 46 Numara

2008: Ateşle Barut

2008: Bahoz

2008: Maskeli Beşler: Kıbrıs

2008: Nekrüt

2008: Sadece İki Gün

2008: Sevgili Düşmanım

2009: Neşeli Hayat

2010: Kutsal Damacana 3:Dracoola

2010: Çocuklar Duymasın

2012: Alemin Kıralı

2013: Vay Başıma Gelenler

2013: Yabancı Gelin

2014: Dursun Çavuş

2014: Mucize

2014: Yusuf Yusuf

2014: Zaman Makinesi 1973

2015: Kalbim Ege'de Kaldı

2015: Can Tertip

2015: Emicem Hospital

2015: Polis Akademisi Alaturka

2016: Bodrum Masalı

2016: Seksenler

2016: Bir Kezban Bir Mahmut: Adana Yollarında

2017: Belalılar

2017: Kaybedenler Kulübü Yolda

2017: Şansımı Seveyim

2019: Geçmiş Olsun

2019: Kırk Yalan

2020: Laz Kit

2021: Bir Yeraltı Sit-Com'u

2021: Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

2022: Amatör Hayat

2022: Hicran

2023: Dünya Bu

2023: Dedemin Gözyaşları

2024: Mahsun J

2024: Arap Kadri ve Tarzan

2025: Efendiler Ofansif Mizah

2025-2026: Sahipsizler

Yakında: Kuşaklılar

2026-: Ayrılık da Sevdaya Dahil

Yakında: P.A.Y.