Ünlü yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Çorum’da düzenlenen görkemli düğünle Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi. Düğüne sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Elif Engin’in gelinliği ise sosyal medyada gündem oldu. Peki, Sinan Engin’in kızı Elif Engin kimdir, kaç yaşında? Elif Engin'in eşi kim?

ELİF ENGİN KİMDİR?

27 yaşındaki Elif Engin, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Ayşe Engin ve babası eski Beşiktaş futbolcusu Sinan Engin’dir. Babasından kaynaklı olarak kamuoyunun önünde olan bir isim olsa da özel hayatını magazin basınında uzak bir şekilde yaşadı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul’da okudu.

ELİF ENGİN’İN EĞİTİM HAYATI

Elif Engin, akademik başarısını Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık alanında kendini geliştirmeyi tercih eden Elif Engin, mezun olduktan sonra avukatlık stajını gerçekleştirdi. Avukatlık stajı devam ederken mesleği ile alakalı birçok projeye ve seminere katılarak kendini daha da geliştirdi. Azimli ve disiplinli bir şekilde iş hayatında kendini avukatlık alanında ispatlamıştır.

ELİF ENGİN KİMİNLE EVLENDİ?

Elif Engin, 19 Ocak 2025 tarihinde Ahlatcı Holding’in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile nişanlandı. Nişan törenine iş ve spor dünyasından birçok kişi katıldı. Sinan Engin’in evinde gerçekleştirilen nişan törenine yakın çevresindeki kişiler davet edildi. 5 aylık nişanlılık sürecinden sonra Elif Engin ve Ahlatcı Holding’in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile 21 Haziran 2025 Cumartesi günü dünyaevine girdi.