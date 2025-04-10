Sinemada bu hafta: İşte vizyona girecek 8 film

Yayınlanma: 10.04.2025 - 22:49

Güncelleme: 10.04.2025 - 22:49

Sinemaseverler bu hafta yeni filmlerle buluşmaya hazırlanıyor. Başlangıç (Inception) yeniden beyazperdedeki yerini alırken yepyeni yerli ve yabancı filmler de seyirciyle buluşacak. İşte 11 Nisan’da vizyona giren filmler ve konuları...

BAŞLANGIÇ

Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Michael Caine ve Marion Cotillard'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı film, "83. Akademi Ödülleri"nde 4 Oscar kazanmıştı.

Başlangıç, insanların beyinlerine uyku halindeyken sızan bir hırsızın tüm planları, geçmişi peşini bırakmayınca verilen yeni görevini ve iş arkadaşlarını tehlikeye atmasına neden olur.

AMATÖR

Rami Malek, Laurence Fishburne ve Rachel Brosnahan'ın rol aldığı "Amatör", aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Yönetmenliğini James Hawes'in üstlendiği ve Gary Spinelli'nin kaleme aldığı film, karısının Londra'daki terör saldırısında öldürülmesiyle hayatı altüst olan bir adamın hikayesini konu ediyor.

DROP: KABUL ET VEYA REDDET

Christopher Landon'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Drop: Kabul Et veya Reddet" filminin senaryosu, Jillian Jacobs ve Chris Roach imzası taşıyor.

Gerilim filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, yıllar sonra ilk randevusuna çıkan dul anne Violet'ın, telefonuna gelen anonim mesajlar sonrası dehşet bir hal alan yaşamını konu ediyor.

ARMAND

Armand, okulların kapanmasına sayılı günler kala, 6 yaşındaki Armand ile en yakın arkadaşı Jon hakkında bir suçlama yapılması sonrası yaşananları konu ediniyor.

FENA HALDE FİORELLA

Dram filminde, sokaklarda büyümüş bir grup arkadaşın, çalıştıkları mezarlıkta zengin bir adamla tanışmalarıyla gelişen olaylar izleyiciye sunuluyor.

Mehmet Emrah Bingöl, Barış Bölükbaşı, Zinar Ataman ve Omid Darvishi'nin oynadığı "Fena Halde Fiorella"yı Mehmet Yamak yönetti.

TOHATLIYIZ HERİ

Komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan "Tohatlıyız Heri"nin yönetmenliğini Yasin Acun üstlendi.

Tohatlıyız Heri, Tokat'ta bakırcılık yapan Mehmet'in, sevdiği kadın Hediye'ye kavuşma çabasını anlatıyor.

HAMİA: MUSKANIN CİNN-İ

Hamia: Muskanın Cinn-i, cinlerle iletişimi olan ve muska yaparak geçinen Esat'ın, kendi cinleri tarafından vahşice öldürülmesinin ardından oğulları Kenan ve Tuncay'ın bu paranormal meseleyi çözmeye çalışmasını konu ediniyor.

CESUR YAGA VE SİHİRLİ DÜNYA

Vladimir Sakov'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Cesur Yaga ve Sihirli Dünya", Çok Uzak Krallık'ta kedileriyle yaşayan cadı Yaga'nın hikayesini anlatıyor.