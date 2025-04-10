Mutlaka izlenmesi gereken 5 Metin Erksan filmi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 22:16

Güncelleme: 10.04.2025 - 22:16

Türk sinemasının en özgün ve cesur yönetmenlerinden biri olan Metin Erksan, özellikle 1960’lı yıllarda çektiği filmlerle hem ulusal hem uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Toplumsal sorunlara dokunan dili, anlatım gücü ve estetik anlayışıyla sinema tarihinde özel bir yere sahip. İşte Metin Erksan’ın sinemamızda derin izler bırakan en iyi 5 filmi...

SEVMEK ZAMANI (1965) - IMDB PUANI 8.0

Yönetmen: Metin Erksan

Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, Süleyman Tekcan, Fadıl Garan, Oya Bulaner, Deniz Çakır, Adnan Uygur

Türk sinemasının en önemli senarist ve yönetmenlerinden Metin Erksan imzalı "Sevmek Zamanı", boyacılık yaptığı evlerden birinde gördüğü bir resme aşık olan Halil ve Halil'in kendisine aşık olduğunu sanan resimdeki kadın arasında geçenleri konu alıyor. Aşkın derinlikli bir incelemesini sunan "Sevmek Zamanı" filminin başrollerinde Müşfik Kenter ve Sema Özcan yer alıyor.

SUSUZ YAZ (1963) – IMDB PUANI 7.8

Yönetmen: Metin Erksan

Oyuncular: Erol Taş, Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan

"Susuz Yaz" filminde bir çiftçi, arazisinden çıkan suyun mülkiyetini talep ederek köylülerle şiddetli bir tartışmaya girer. Üstelik açgözlü olduğu kadar cinsel açıdan hüsrana uğramış durumdadır.

İNTİKAM MELEĞİ / KADIN HAMLET (1976) – IMDB PUANI 6.5

Yönetmen: Metin Erksan

Oyuncular: Fatma Girik, Sevda Ferdağ, Reha Yurdakul

"İntikam Meleği / Kadın Hamlet" filminde, Fatma Girik'in en sıra dışı performanslardan biri seyirciyle buluşuyor. Metin Erksan, biçimsel deneylerle bezeli bu alışılmadık Shakespeare uyarlamasında, Fatma Girik'in hayali bir orkestrayı yönettiği unutulmaz sahneyi de sinemamıza kazandırdı.

YILANLARIN ÖCÜ (1962) – IMDB PUANI 7.8

Yönetmen: Metin Erksan

Oyuncular: Fikret Hakan, Aliye Rona, Erol Taş, Kadir Savun

Metin Erksan’ın sinemamızda toplumsal gerçekçilik akımını başlatan en önemli yapıtlarından biri olan "Yılanların Öcü", köy yaşamının iç yüzünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından uyarlanan filmde, bireyin hak mücadelesi, töre baskısı ve sistemin adaletsizliği büyük bir sinema diliyle aktarılıyor. Aliye Rona ve Erol Taş gibi usta oyuncuların performansları, filmin toplumsal mesajını daha da etkili kılıyor. Filmdeki karanlık atmosfer ve sert anlatım, Metin Erksan’ın sinema anlayışını güçlü biçimde yansıtırken; köylünün suskun öfkesi de beyaz perdeye derin bir yankı bırakıyor.,

KUYU (1968) – IMDB PUANI 7.5

Yönetmen: Metin Erksan

Oyuncular: Aliye Rona, Ahmet Kostarika, Demir Karahan, Nil Göncü

Bir erkek uzaktan gördüğü kızı kaçırır ve kızın gönlü olmamasına rağmen hayatına ortak eder, bu olay uzun soluklu, tutkulu ve nefret dolu bir ilişkiyi başlatır. Bu beraberlikte erkek-kadın arasındaki iktidar ve güç ilişkisinin ve aşkın tüm boyutlarını görürüz.

Metin Erksan, sert yönleriyle bugün için bile sıradışı duruşunu koruyan bu filmden önce insanın mülkiyetle ilişkisini sorgulayan bir roman uyarlamak istemiş ve roman bulamayınca Kuyu’yu yazmıştı.

Gösterildiği yıllarda çok fazla anlaşılmayan ve yıllar sonra sinema akademisyenlerinin ve eleştirmenlerin katkısıyla başyapıt ilan edilen Kuyu, 1. Adana Film Şenliği’nde, En Başarılı Film Ödülü ve En Başarılı Yönetmen ödülü olmak üzere pek çok önemli ödül kazandı.