Sinop'un merkezinde antik Nekropol alanı ortaya çıktı: İnşaat faaliyetleri durduruldu!

Eski Garaj mevkisinde yapılan sondaj kazısında, toprak altından çıkan mezarlar bölgenin Bizans ve geç Hellenistik döneme ait bir nekropol alanı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Arazi sahiplerinin başvurusu üzerine başlatılan sondaj çalışmaları, normalde rutin bir inşaat öncesi prosedür olarak öngörülürken kısa sürede arkeolojik açıdan dikkat çekici bir keşfe dönüştü. Kazı sırasında toprak altında farklı türlerde gömüler tespit edildi. Bu durum, Eski Garaj mevkisinin antik dönemde kentin mezarlık alanı olarak kullanıldığını gösteren önemli bir kanıt niteliği taşıyor.

Sinop Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından yürütülen incelemelerde alanda, büyük çoğunluğu "basit toprak gömü" şeklinde olan mezarlar belirlendi. Bunun yanı sıra, daha az sayıda da olsa "kiremit mezar" örneklerinin de bulunduğu gözlemlendi.

Ortaya çıkan bulguların önemine binaen bölgede yürütülen tüm inşaat faaliyetleri durduruldu. Sinop Arkeoloji Müzesi ekipleri, alanda detaylı kazı, analiz ve belgeleme çalışmalarını sürdürürken mezarların tarihlendirilmesi ve ait oldukları kültürlerin belirlenmesi için incelemelerin genişletileceği bildirildi.

Uzmanlar, söz konusu mezar alanının Sinop’un antik çağdaki yerleşim sınırları, nüfus yapısı ve defin ritüellerine dair değerli bilgiler taşıyabileceğini ifade ediyor.

Bölgede yapılacak ayrıntılı çalışmaların, kentin tarihine dair yeni veriler ortaya koyması bekleniyor.