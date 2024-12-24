Sinop'tan Almanya'ya 1993 model 'Serçe' ile 3.100 kilometre yolculuk

Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:14

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:14

Sinop’un Türkeli ilçesinden Almanya’ya doğru yola çıkan Murat Gürleyen ve Berkan Özleyen, nostaljik 1993 model Serçe araçlarıyla tam 3.100 kilometrelik bir maceraya imza attı. İki arkadaş, 53 saatte Almanya’nın Kehl bölgesine ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

AVRUPA YOLLARINDA İLGİ ODAĞI OLDULAR

İkilinin yolculuğu boyunca geçtikleri ülkelerde özellikle Türk gurbetçilerin dikkatini çeken Serçe, görenlerde büyük bir şaşkınlık yarattı. 1993 model araç, Gürleyen ve Özleyen tarafından titizlikle restore edildi ve uzun yolculuk öncesi teknik bakımları tamamlandı.

ZORLU ŞARTLARINA RAĞMEN HEDEFE ULAŞTILAR

Yolculuk boyunca karşılaştıkları yağmur, kar ve yüksek dağ yolları gibi zorlu koşullara rağmen Serçe, ikilinin azmiyle her engeli aştı. Gürleyen ve Özleyen, yaşadıkları tüm zorluklara karşın yolculuklarının her anını keyifle geçirdiklerini ifade etti.

ALMANYA’DA COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Kehl’e ulaştıklarında, onları dostları ve gurbetçiler sevinçle karşıladı. Gürleyen ve Özleyen, bu yolculuğun sadece bir seyahat olmadığını, aynı zamanda nostaljiye ve eski araçlara olan sevgilerinin bir yansıması olduğunu belirtti.

1993 MODEL SERÇE İLE İLHAM VEREN BİR HİKAYE

Türkeli’nden Almanya’ya uzanan bu yolculuk, nostaljik araçlara olan tutkunun ve azmin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. İkilinin 3.100 kilometrelik macerası, eski araçlara duyulan ilginin hâlâ güçlü olduğunu kanıtladı.