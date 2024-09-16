Sinop'tan Artvin'e kadar yetişiyor! İlaç niyetine tüketiliyor, hasadı başlamadan sipariş için sıraya giriliyor

Yayınlanma: 16.09.2024 - 14:21

Güncelleme: 16.09.2024 - 14:21

Sinop'tan Artvin'e kadar Karadeniz'de yetişen, halk arasında kokulu üzüm ve "ilaç üzüm" olarak bilinen isabella, bünyesinde bol miktarda resveratrol (kırmızı üzümlerden elde edilen ve antioksidan benzeri özelliklere sahip bir bitki bileşiği) ve antioksidan bulunduruyor.

Diğer üzüm türlerine oranla kendine has kokusu ve yoğun aromasıyla ön plana çıkan isabella, bugünlerde üreticilerine ekonomik katkı sağlayan ürün haline geldi.

İl genelinde üretiminin artırılması yönelik Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl 400 dönüm alanda isabella üzümü üretimine destek protokolü imzaladı.

Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde babasına ait üzüm bağlarında hasat için ter döken Ali Kamış da daha önce tarla olan bahçede ilk olarak kivi üretimi yaptıklarını söyledi.

Kivide bekledikleri verimi alamayınca bahçeye kokulu üzüm fideleri diktiklerini anlatan Kamış, "Olgunlaştıkça satıyoruz. Şu an burası 1 dönümlük alan. Evin yanında da 1 dönüm var. Olgunlaştıkça haftada bir topluyoruz." dedi.

Kamış, yaklaşık 3-4 yıldır üzüm üretimi yaptıklarını kaydederek, "Hemen hemen 1,5-2 ton arasında ürün alıyoruz. Şu anda memnunuz." ifadesini kullandı.

Bahçeyle ilgilenildiğinde daha yüksek verim alınabileceğine dikkati çeken Kamış, hasat sonrası üzümleri pazarcılara sattıklarını belirtti.

Kamış, hasat başlamadan ürün talebinde bulunanlar olduğunu da ifade ederek, "Bu sene havalardan dolayı üzüm iki sefer vermiş oldu. Altta siyahlar, üste yeni yeşilleri var. Tabii bunlar bir iki haftaya biter, diğerlerini bekleyeceğiz. Onlar hava şartlarına göre nasıl olur bilmiyoruz ama hasat 3-4 hafta sürer." diye konuştu.