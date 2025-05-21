Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtmıştı: Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Sırrı Süreyya Önder'le olan yakınlığıyla bilinen Sezen Aksu'nun son hamlesi manşetlere yerleşmişti. Arkadaşını kaybetmesinin ardından saçlarını makine ile kazıttığı söylenen Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı.

Türk müziğinin en güçlü kalemlerinden, “Minik Serçe” Sezen Aksu son olarak imaj değişikliği ile adından bahsettirmişti.

Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından yakın oldukları bilinen Sezen Aksu'nun aldığı radikal karar gündeme oturmuştu.

"SAÇLARINI KAZITTI" İDDİASI

Önder'in ölümü, yakın dostu Sezen Aksu'yu derinden etkilemiş, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın aktardığına göre, Aksu bu kaybın ardından gözyaşlarına boğulmuş ve yasını saçlarını kazıtmıştı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Aksu'nun bu radikal kararının ardından son hali ortaya çıktı.

Saçlarını eline aldığı makine ile kestiği öğrenilen Sezen Aksu'nun hem saçlarının rengi hem de modeli sosyal medyada gündem oldu.



