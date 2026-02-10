Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 13:36:00
Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle tanınan oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti. Peki, Şıvga Gerez kimdir? Şıvga Gerez kaç yaşında, nereli? Şıvga Gerez neden öldü?

Kurtlar Vadisi dizisinde “Cerrahpaşalıların ablası” rolüyle tanınan ve bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Şıvga Gerez, hayatını kaybetti. Peki, Şıvga Gerez kimdir? Şıvga Gerez kaç yaşında, nereli? Şıvga Gerez neden öldü?

Image

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

Şıvga Gerez, 29 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine oryantal olarak başlayan Gerez, ilerleyen yıllarda oyunculuğa yönelerek sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.

Yer Aldığı Yapımlar

Ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi (2003), Dansöz (2001) ve En Mutlu Olduğum Yer (2010) gibi yapımlarda rol alarak geniş kitlelerce tanındı.

ŞIVGA GEREZ NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında kansere yakalandığını açıklayan Şıvga Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.

