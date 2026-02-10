Kurtlar Vadisi dizisinde “Cerrahpaşalıların ablası” rolüyle tanınan ve bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Şıvga Gerez, hayatını kaybetti. Peki, Şıvga Gerez kimdir? Şıvga Gerez kaç yaşında, nereli? Şıvga Gerez neden öldü?

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

Şıvga Gerez, 29 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine oryantal olarak başlayan Gerez, ilerleyen yıllarda oyunculuğa yönelerek sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.

Yer Aldığı Yapımlar

Ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi (2003), Dansöz (2001) ve En Mutlu Olduğum Yer (2010) gibi yapımlarda rol alarak geniş kitlelerce tanındı.

ŞIVGA GEREZ NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında kansere yakalandığını açıklayan Şıvga Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.