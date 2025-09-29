Siyah ve taş mercanlar tehlikede: ‘Mercanları korursak diğer türleri de korumuş oluruz’

Bu sorunlara dikkat çekmek amacıyla Türkiye İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), “Denizlerin Ormanı: Mercanlar” adlı üç yıllık bir proje başlattı.

Marmara ve Kuzey Ege’de mercanların haritalandırılması, hayalet ağların temizlenmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin izlenmesi ve kamuoyuna yönelik farkındalık çalışmaları proje kapsamında yürütülecek.

Bozcaada’da düzenlenen basın toplantısında projenin detaylarını aktaran Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, “Denizlerin korunması sadece kurumların değil, tüm yurttaşların sorumluluğudur. Bu alanda herkesin el birliğiyle çalışması gerekiyor” dedi.

Sözen, denizlerin gıda güvenliğinden iklim düzenlemesine kadar yaşamın sürdürülebilirliği için kritik olduğunu vurguladı. Müsilaj sorununun temel nedenlerini anlatan Sözen, Marmara Denizi’nin sınırlı su sirkülasyonu nedeniyle bir ‘küvet’ gibi olduğunu ve çevresinde yaşayan 30 milyon kişinin atıklarının çoğunun arıtılmadan denize verildiğini belirtti.

Sözen, İstanbul’un biyolojik arıtma oranının sadece yüzde 50 olduğuna, diğer şehirlerde bu oranın daha da düşük olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Marmara çevresindeki termik santrallerin soğutma sistemleriyle denizi ısıttığını ve bu faktörlerin bir araya gelerek müsilaj oluşumunu hızlandırdığını ifade etti.

‘İNSAN KAYNAKLI TEHDİTLERLE AZALIYOR’

Mercanların yalnızca çevresel değil, insan kaynaklı tehditler nedeniyle de azaldığını söyleyen Sözen, bu türlerin akvaryumlarda süs eşyası olarak kullanılmasının ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak “Mercanların bulundukları yerden sökülmesi, onların ölümüne neden oluyor ve doğal yaşam alanlarını yok ediyor” dedi.

Sözen, Marmara’da bulunan 277 balık türünden 125’inin korunması gereken türler arasında yer aldığını, 1980’lerde ticari olarak avlanan 24 türden yalnızca 14’ünün kaldığını da belirtti. Yılan balıkları Marmara’dan tamamen kaybolurken, kolyos, uskumru ve kalkan gibi türlerde de büyük azalmalar yaşanıyor.

Müsilaj Marmara’daki balık çeşitliliğini yüzde 25 oranında azaltırken bazı köpekbalığı ve vatoz türlerinde ise yüzde 100’e varan artışlar görülüyor. TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise projenin temel amacının kitlesel farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Öztürk “Mercanları korursak, diğer türleri de korumuş oluruz. Bu nedenle onları izlemek ve değişimleri takip etmek büyük önem taşıyor” dedi.

Öztürk, ayrıca hayalet ağların mercanlara zarar vermemesi için balıkçılarla iş birliği yapılacağını da açıkladı.