SMA’lı Azra desteksiz yürüyor

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Torbalı ilçesinde yaşayan Hakan ve Duygu Güngör çiftinin ilk kızları Azra Güngör’e 16 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi kondu. Duygu Güngör, kızının SMA hastası olduğunu ikinci çocuğuna 27 haftalık hamileyken öğrendi. Anne karnındaki bebeğe yapılan testler sonucu Azra’nın “Nefes” ismini verdikleri kardeşinin sağlıklı olduğu belirtildi. 18 aylıkken Zolgensma gen tedavisi için bağış kampanyası başlatılan Azra, tedavi için gereken 1 milyon 817 bin dolarlık tutarın 17 ayda toplanmasıyla ailesiyle birlikte Dubai’ye uğurlandı.

TEDAVİ OLDU

Dubai’de 2 ay 1 hafta kaldıklarını, Azra’nın tahlil ve testlerinin çok iyi sonuç vermesi üzerine 20 Aralık’ta Türkiye’ye döndüklerini anlatan baba Hakan Güngör, “Azra kortizon kullanıyor. İlacın vücuda uyum süreci devam ediyor. İlacı aldıktan sonraki dönemde çok faydasını gördük. Bu ilaç çok faydalı. Azra daha önce adımlayamıyordu, emeklememişti, hiç ayakları üzerinde duramamıştı. Durumunu fizik tedavi desteğiyle geliştirmeye çalışıyorduk. Ama hastalık bir yandan devam ettiği için bir başarı elde edememiştik. Tedaviyi aldıktan sonra hastalık durdu. Fizik tedaviler etkisini göstermeye başladı. Azra’mız şu an desteksiz yürüyor. Evin içinde ayağa kalkıp her yere kendi gidebiliyor” dedi.

“AĞLAYARAK İZLEDİM”

SMA hastalığına sahip bir bebek için Azra’nın kazanımlarının çok büyük bir başarı olduğunun altını çizen Güngör, “Biz bugünlere geldik. Destek olan herkesten Allah razı olsun. Tabii ki işimiz burada bitmedi. Bundan sonra Azra’yı tamamen sağlıklı duruma gelene kadar fizik tedavilerine devam ettireceğiz” diye konuştu. Anne ve baba olarak Azra’nın adım atmasıyla birlikte tarifsiz duygular yaşadıklarını kaydeden Hakan Güngör, “Bir ayakkabı aldım ama giydiremedim evladıma diye ben yıllarca ağladım. Onun pembe ayakkabılarını giyip yürümesini görmek çok güzel bir duygu” ifadesini kullandı.