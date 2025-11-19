Soğuk havalara karşı cilt bariyerini güçlendirme rehberi: Kış aylarında cilt sağlığını koruyan 6 altın tüyo

Kış mevsimi, özellikle hassas ve kuru ciltler için en zorlayıcı dönemlerden biridir. Soğuk hava dışarıda cildi kuruturken, kalorifer ve klima gibi ısıtıcılar içerideki nemi azaltarak ciltte gerginlik ve pullanma yaratır. Peki, soğuk havalara karşı cilt bariyerini güçlendirmek için uygulamanız gereken adımlar nelerdir? İşte, kış aylarında cilt sağlığını koruyan 6 altın tüyo...

KIŞ AYLARINDA CİLT SAĞLIĞINI KORUYAN 6 ALTIN TÜYO

1. Nemlendirici rutininizi güçlendirin

Hyaluronik asit, gliserin, seramid ve skualan içeren yoğun yapılı nemlendiriciler tercih edin.

Günde en az iki kez nemlendirici uygulamak cilt bariyerini korur.

2. Cildi kurutmayan yumuşak temizleyiciler kullanın

Jel formüller yerine krem veya süt tipi temizleyiciler tercih edilmelidir.

Alkol, sülfat ve yüksek asitli ürünler kışın cildi daha çok kurutur.

3. Duş sürenizi kısaltın ve ılık su kullanın

Uzun ve sıcak duşlar ciltteki doğal yağ tabakasını yok eder.

Duştan hemen sonra nemlendirici kullanmak nemi cilde hapseder.

4. Haftada 1–2 kez nazik peeling yapın

Peeling cildi yeniler ancak aşırıya kaçıldığında bariyere zarar verir.

Laktik asit veya enzim peelingleri kış için daha uygundur.

5. Gündüz mutlaka güneş kremi kullanın

Kış güneşi ve yansıyan UV ışınları cildi hâlâ etkiler.

En az SPF 30 içeren geniş spektrumlu güneş kremi şarttır.

6. Nemlendirici yüz maskeleri ile ek destek sağlayın

Haftada birkaç kez hyaluronik asit veya aloe vera içeren maskeler kullanın.

Ciltteki kuruluk ve pul pul dökülmeyi azaltır.

7. Ortamdaki nem seviyesini artırın

Evde veya ofiste nemlendirici cihaz kullanmak cildin kurumasını önler.

Özellikle uyku sırasında nem oranının artırılması cildi daha canlı yapar.

8. Dudak ve eller için yoğun bakım şart

Balmumu, shea yağı ve E vitamini içeren dudak ve el kremleri kullanın.

Soğuk hava bu bölgeleri en hızlı kurutan etkendir.

9. Bol su için ve beslenmeye dikkat edin