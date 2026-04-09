Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah bir operasyon daha düzenlendi. Rapçi Norm Ender, şef Somer Sivrioğlu, oyuncu Burak Deniz'in de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir? Şef Somer Sivrioğlu hangi restoranın sahibi? Somer Sivrioğlu neden gözaltına alındı?

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avustralya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

SOMER SİVRİOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı.

ŞEF SOMER SİVRİOĞLU HANGİ RESTORANIN SAHİBİ?

Somer Sivrioğlu'nun hem Türkiye'de hem de Avustralya'da (Sidney) faaliyet gösteren çeşitli restoranları bulunmaktadır. Şefin en bilinen işletmesi, İstanbul Etiler'de yer alan ve modern Anadolu mutfağı sunan Efendy İstanbul'dur

Avustralya'daki (Sidney) Restoranları

Somer Sivrioğlu, gastronomi kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği Sidney'de birden fazla konsept işletmektedir.

Anason: Barangaroo bölgesinde bulunan, modern meyhane ve meze barı konseptli bir restorandır.

Maydanoz: Sidney şehir merkezinde (CBD) yer alan, Ege mutfağı ve bitki temelli (vejetaryen ağırlıklı) yemeklere odaklanan bir işletmedir.

Baharat: Sidney'de Türk sokak lezzetleri ve baharat aromalı kokteyller sunan bir "cocktail bar" konseptidir.

Hamsi: Sydney Fish Market'te yeni açılan, Akdeniz ve Karadeniz mutfağından taze deniz ürünleri ve pideler sunan sahil restoranıdır.

SOMER SİVRİOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan ile müzisyen Emircan Can İğrek ve Norm Ender'in de yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Öte yandan hakların gözaltı kararı olan Sinem Ünsal, Somer Sivrioğlu ve Ahsen Eroğlu'nun henüz gözaltına alınamadığı aktarıldı.