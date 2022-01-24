Son dakika | Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
Son dakika | Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu geçen hafta memleketi Mersin’de yoğun bakına kaldırılmıştı. Oyuncu bugün tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. Ölüm haberini MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan (51) hayatını kaybetti.
Acı haberi Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Dervişoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.
AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMIŞTI
Pekcan, ekim aylında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.
Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu.
Pekcan, sosyal medyadan şu ifadeleri kullanmıştı:
“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”
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