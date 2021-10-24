Diriliş Ertuğrul'un ünlü oyuncusu Ayberk Pekcan kansere yakalandığını açıkladı
Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, akciğer kanserine yakalandı. Ünlü oyuncu, tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyledi.
Diriliş Ertuğrul'da Artuk karakterine can veren Ayberk Pekcan sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını üzdü.
Oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu.
"AKCİĞER KANSERİ OLMUŞUM"
Ayberk Pekcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. "
"Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”
Ayberk Pekcan, Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı.
2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası Film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
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