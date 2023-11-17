Son dakika... Metin Uca hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazası sonrası entübe edilen tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, hayatını kaybetti. Vefat haberini Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan Uca’nın hayatını kaybetti.
Uca'nın vefat haebrini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Baykara paylaşımında, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadelerini kullandı.
Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor.— Kübra Kalem Baykara (@kubrakb) November 16, 2023
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