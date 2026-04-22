Son dakika... Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e 11 ay hapis cezası

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında başörtüsü takıp video çektiği için açılan davada karar çıktı.
Övüç'e “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçundan 11 ay hapis cezası verildi.
Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; mahkeme, cezada indirim uygulamadı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Başörtüsü takarak yaptığı paylaşım nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılanan Murat Övüç, 20 Aralık'ta girdiği cezaevinden adli kontrol şartıyla 1 Nisan'da tahliye edilmişti.