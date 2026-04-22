Son dakika... Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e 11 ay hapis cezası

22.04.2026 12:06:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e bir videosunda başörtü takıp konuştuğu için 11 ay hapis cezası verildi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında başörtüsü takıp video çektiği için açılan davada karar çıktı.

Övüç'e “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçundan 11 ay hapis cezası verildi.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; mahkeme, cezada indirim uygulamadı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Başörtüsü takarak yaptığı paylaşım nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılanan Murat Övüç, 20 Aralık'ta girdiği cezaevinden adli kontrol şartıyla 1 Nisan'da tahliye edilmişti.

Son Dakika... Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında tahliye kararı Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan tutuklanan Murat Övüç ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme sanık Övüç'ün, ''imza'' ve ''yurtdışı çıkış yasağı'' tedbiriyle tahliyesine edilmesine karar verdi.
Cezaevinden çıkan Murat Övüç'ten dikkat çeken karar: 'Murat Abi olacağım' “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 102 gün sonra tahliye edildi. Cezaevi sonrası yaptığı paylaşımda kendisinde yaşanan değişimden bahseden Övüç, "İyi bir insan, temiz bir insan olmak adına Murat Abi olarak yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Murat Övüç cezaevinden çıkar çıkmaz video paylaştı! "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla 20 Aralık 2025’ten bu yana tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Cezaevi çıkışı takipçilerine seslenen Övüç, "Çok güzel bir 3 ay kafa dinledim, rehabilite oldum" dedi.