Son Savaş: Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2015 yılında vizyona giren Son Savaş: Aşk filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Son Savaş: Aşk filminin konusu ne? Son Savaş: Aşk filminin oyuncuları kim? Son Savaş: Aşk filminin IMDb puanı kaç?
Son Savaş: Aşk (The Lovers), yönetmenliğini üstlenen Roland Joffé'nin, senaristliğini Ajey Jhankar ile birlikte paylaştığı, 2015 yapımlı bir romantik/macera filmidir.
SON SAVAŞ: AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?
Jay, komadayken devletinde, Pune şehrinde yaşayan 18. yüzyıl İngiliz subayı Kaptan James Stewart olarak kendini hayal ediyor. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ve Maratha İmparatorluğu arasındaki savaşta yakalanan James, Maratha savaşçısı Tulaja Naik'e aşık olur.
SON SAVAŞ: AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Josh Hartnett
Tamsin Egerton
Alice Englert
SON SAVAŞ: AŞK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Son Savaş: Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlenmiştir.
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