Son Savaş: Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Aralık 2022 Perşembe, 10:39

Son Savaş: Aşk (The Lovers), yönetmenliğini üstlenen Roland Joffé'nin, senaristliğini Ajey Jhankar ile birlikte paylaştığı, 2015 yapımlı bir romantik/macera filmidir.

SON SAVAŞ: AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Jay, komadayken devletinde, Pune şehrinde yaşayan 18. yüzyıl İngiliz subayı Kaptan James Stewart olarak kendini hayal ediyor. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ve Maratha İmparatorluğu arasındaki savaşta yakalanan James, Maratha savaşçısı Tulaja Naik'e aşık olur.

SON SAVAŞ: AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Josh Hartnett

Tamsin Egerton

Alice Englert

SON SAVAŞ: AŞK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Son Savaş: Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlenmiştir.