Ekinoks, Güneş’in ekvator üzerine dik açıyla gelmesiyle birlikte gece ve gündüzün eşitlendiği özel bir doğa olayı olarak biliniyor. Astronomide büyük öneme sahip olan ekinoks dönemlerinde dünyanın her yerinde yaklaşık 12 saat gündüz ve 12 saat gece yaşanıyor. Peki, Sonbahar Ekinoksu nedir? 2025 Sonbahar Ekinoksu ne zaman?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus ve nox sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU NE ZAMAN?

23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde ekinoks gerçekleşir ve bu tarihlerde gece gündüz eşit hale gelir. İlkbahar ekinoksu, 21 Mart tarihinde yaşanır ve Kuzey Yarım Küre'de bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya başlar.

23 Eylül tarihinde ise sonbahar ekinoksu yaşanır ve Kuzey Yarım Küre'de gece süresi bu tarihten itibaren uzamaya başlar.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer ve gölge boyu da Ekvator'da sıfır olur.

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik gelir ve Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.

Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi yaşanır.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.

Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur.

Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

