Sonbahara yakışan öneriler: Eylül ayında izlenecek 5 film

Eylül ayı, yazın hareketliliğinin ardından evde daha çok vakit geçirdiğimiz, sinemayla buluşmak için en ideal zamanlardan biridir. İşte hem duygusal hem de düşündürücü yanlarıyla Eylül ayında izlenmesi gereken 5 film...

1. DEAD POETS SOCİETY (ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ) – 1989

Robin Williams’ın unutulmaz performansıyla akıllara kazınan bu film, özgür düşünmeyi, hayallerin peşinden koşmayı ve “Carpe Diem” felsefesini anlatır. Sonbahar atmosferine en çok yakışan filmlerden biridir.

2. BEFORE SUNRİSE (GÜN DOĞMADAN) – 1995

Viyana sokaklarında geçen bu romantik film, tesadüfen tanışan iki yabancının bir gece boyunca süren sohbetini konu alır. Eylül’ün melankolik havasıyla bütünleşen samimi bir yapım.

3. GOOD WİLL HUNTİNG (CAN DOSTUM) – 1997

Zekâsıyla öne çıkan ama hayatını düzene sokamayan bir gencin hikâyesi… Matt Damon ve Robin Williams’ın başrolünde olduğu bu film, ilham verici hikâyesiyle sonbahar aylarında mutlaka izlenmeli.

4. LİTTLE WOMEN (KÜÇÜK KADINLAR) – 2019

Louisa May Alcott’un klasik eserinden uyarlanan film, aile bağlarını, hayalleri ve kadınların özgürleşme mücadelesini konu alıyor. Sonbaharın dinginliğine eşlik edecek duygusal bir seçenek.

5. AUTUMN SONATA (SONBAHAR SONATI) – 1978

Ingmar Bergman’ın imzasını taşıyan bu film, anne-kız ilişkisini derinlikli şekilde ele alır. Eylül ayına adeta ismiyle de uyum sağlayan bu yapım, psikolojik çözümlemeleriyle dikkat çekiyor.