Songül Karlı kimdir? Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü neden mahkemelik oldu?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:11

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. 90'larda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sundu. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu. 2005 yılında Baykal Gümüş ile evlendi. Songül Karlı ve Baykal Gümüş'ün evliliği 3 yıl sürdü. Çiftin bu evlilikten Efe Furkan isminde bir oğulları var.

Songül Karlı 2012 yılında Metin Yüncü ile evlendi. Çiftin evliliği 2017 yılında olaylı bir şekilde son buldu.

SONGÜL KARLI VE ESKİ EŞİ METİN YÜNCÜ İLE NEDEN MAHKEMELİK OLDU?

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisinden aldığı vekaletnameyle arsasını izinsiz olarak sattığı ve parasını vermediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Karlı'nın şikayetiyle Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 kişi hakkında soruşturma yapılmış ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Metin Yüncü ve Sezai Temuroğlu'nun fikir ve eylem birliği içerisinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ali Barbaros Ataç hakkında ise, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi. Mahkeme sanık avukatlarına süre vererek, duruşmayı erteledi.