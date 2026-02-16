Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Terk edilen yavru maymun Punch, peluş oyuncağını annesi sanıyor

Japonya’daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi, bugünlerde hem hüzünlü hem de umut dolu bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Temmuz 2025’te dünyaya gelen ancak kısa süre sonra annesi tarafından terk edilen makak cinsi bebek maymun Punch, yaşadığı travmayı aşmak için ilginç bir yöntem buldu.

PELUŞ OYUNCAĞI 'ANNE' BELLEDİ

Annesiz kalmanın yarattığı güvenlik ihtiyacı ve tutunma içgüdüsüyle sarsılan Punch’a, bakıcıları tarafından battaniyeler ve oyuncaklar verildi. Küçük maymun, kendisine sunulan seçenekler arasından peluş bir orangutanı seçerek ona sıkı sıkıya bağlandı. Sosyal medyada yayılan videolarda, Punch’ın uyurken oyuncağına sarıldığı, diğer maymunlardan çekindiğinde ise onu bir "kalkan" gibi kullandığı görüldü.

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞIYOR

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Punch’ı kademeli olarak kendi türüyle sosyalleştirmeye çalışsa da anne bakımından mahrum kalan küçük maymunun ciddi bir özgüven eksikliği yaşadığı gözlemlendi. Bakıcı Kosuke Shikano, Punch'ın sürü içindeyken bile peluş oyuncağını yanından ayırmadığını ve teselli bulmak için sürekli onun üzerine yattığını belirtti.





SÜRÜDEN BEKLENMEDİK ŞEFKAT

Punch’ın peluş oyuncağıyla verdiği yaşam mücadelesi dünya çapında ses getirince, Ichikawa Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı. Ancak en büyük sürpriz, Punch’ın kendi türünden geldi. Sosyal medyaya düşen son görüntülerde, gruptaki başka bir maymunun yalnız Punch’a sahip çıktığı görüldü. Diğer maymunun, Punch’a sarılarak bitlerini temizlediği o anlar, küçük makak için "gerçek bir aile" umudunu yeşertti.

Hayvanat bahçesi müdürü Takashi Yasunaga, Punch’ın bir gün oyuncağına ihtiyaç duymadan grubuyla tamamen bütünleşmesini hedeflediklerini ifade etti.