Sosyal medya yasta: Duolingo’nun baykuşu Duo öldü

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:40

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:39

ABD merkezli Duolingo, 41 farklı dilde 101 kurs sunuyor. Şirket, haberi 11 Şubat’ta X’ten duyurdu:

“Duolingo baykuşu olarak bilinen Duo’nun öldüğünü bildiriyoruz. Yetkililer şu anda ölüm nedenini araştırıyor. Açıkçası, büyük ihtimalle sizin ders yapmanızı beklerken öldü ama biz ne bilelim..."

Baykuşun Dua Lipa hayranı olduğu biliniyordu.

Şarkıcı Dua Lipa da şirketin paylaşımını alıntılayıp baykuş için “Ölüm bizi ayırana kadar” yazdı.

Duo’nun ölüm haberinin altına bir kullanıcıysa şu yorumu yaptı:

“Son günlerini bana Fransızca öğrenmem için yalvararak geçirdi… Ve ben onu görmezden geldim… Bunu asla atlatamayacağım.”

Şu an Duolingo’nun X sayfasında gözlerinde çarpı işareti olan dili dışarı çıkmış bir baykuş görülüyor.

PAZARLAMA STRATEJİSİ

Kuşun ölümü Duolingo’nun yeni bir pazarlama stratejisi olarak düşünülüyor. Baykuşun ölümünü duyuran son twit yaklaşık 100 milyon görüntülenmeye ulaştı.