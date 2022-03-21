Sosyal medyada gündem oldu: Sarı Bıyık'tan 'telefonunu çıkar' paylaşımı

21 Mart 2022 Pazartesi, 12:16

Flash TV'nin 90'lara damga vuran fenomen dizisi Gerçek Kesit'te 'Sarı Bıyık' karakteriyle ünlenen Cahit Kaşıkçılar, önceki günlerde "Gerçek Kesit" ismiyle bir TikTok hesabı açmıştı.

Sitede kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Kaşıkçılar, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" demişti.

'TELEFONUNU ÇIKAR' PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncu, son olarak yeni bir paylaşımla gündeme geldi. Kaşıkçılar, sosyal medya hesabından sokak röportajlarında ekonomiden şikayet eden gençlere söylenen 'telefonuna çıkar' söylemiyle alakalı bir video paylaştı.

Videoda "Bir anketimiz var hayatınızdan memnun musunuz?" sorusu üzerine "Hayır değilim" cevabını verince "Çıkar telefonunu" diyen kişiye eski bir ev telefonu gösterdiği anlar kaydedildi.

Oyuncunun videosu, sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.