'Sarı Bıyık' lakaplı Cahit Kaşıkçılar'dan yeni 'zam' göndermesi: 'Faturalar bir tek buraya gelemiyor'
Önceki günlerde açtığı TikTok hesabında, elektrik faturalarına gelen zamlarla ilgili dikkat çeken bir video yayınlayan fenomen dizi Gerçek Kesit'in 'Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar, Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı. "Zamlar, zamlar, zamlar…" notuyla hamamda çektiği bir videoyu yayınlayan Kaşıkçılar "Faturalar bir tek buraya gelemiyor" ifadelerini kullandı.
Flash TV'nin 90'lara damga vuran fenomen dizisi Gerçek Kesit'te 'Sarı Bıyık' karakteriyle ünlenen Cahit Kaşıkçılar, önceki günlerde "Gerçek Kesit" ismiyle bir TikTok hesabı açmıştı.
Sitede kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Kaşıkçılar, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" demişti.
Bir videosunda elektrik zamlarına değinen Kaşıkçılar, fatura mizanseni ile fiyatlara dikkat çekmişti. Videoda kapının çaldığı anları paylaşan ünlü oyuncu, "Kim o?" sorusuna "Elektrik faturası" yanıtını alınca kendini boğmaya başlamıştı.
Kaşıkçılar'ın videosu binlerce beğeni almış ve sosyal medyada gündem olmuştu.
'SARI BIYIK'TAN YENİ PAYLAŞIM
Ünlü oyuncu, son olarak Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
"Zamlar, zamlar, zamlar…" notuyla hamamda çektiği bir videoyu yayınlayan Kaşıkçılar, "Faturalar bir tek buraya gelemiyor" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun paylaşımı yine binlerce beğeni ve yorum aldı.
İlgili Haberler
- Gerçek Kesit fenomeni 'Sarı Bıyık'tan elektrik faturası paylaşımı
- Bursa'da ekmeğe zam: Destek olmasa 4 liradan satmak zorunda kalırız
- Elektrik ve doğalgaz zammına karşı yurttaş sokakta!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- Ferdi Kadıoğlu kararını verdi!
- Kritik ismi yıllar önce gözaltına alınmış
- Avrupa Birliği'nden 'Osman Kavala' açıklaması
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Havayolları şirketlerinde 'Ukrayna' kararı
- Gazze'de, Filistinli hasta tutuklular için destek
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor