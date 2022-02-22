'Sarı Bıyık' lakaplı Cahit Kaşıkçılar'dan yeni 'zam' göndermesi: 'Faturalar bir tek buraya gelemiyor'

22 Şubat 2022 Salı, 13:32

Flash TV'nin 90'lara damga vuran fenomen dizisi Gerçek Kesit'te 'Sarı Bıyık' karakteriyle ünlenen Cahit Kaşıkçılar, önceki günlerde "Gerçek Kesit" ismiyle bir TikTok hesabı açmıştı.

Sitede kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Kaşıkçılar, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" demişti.

Bir videosunda elektrik zamlarına değinen Kaşıkçılar, fatura mizanseni ile fiyatlara dikkat çekmişti. Videoda kapının çaldığı anları paylaşan ünlü oyuncu, "Kim o?" sorusuna "Elektrik faturası" yanıtını alınca kendini boğmaya başlamıştı.

Kaşıkçılar'ın videosu binlerce beğeni almış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

'SARI BIYIK'TAN YENİ PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu, son olarak Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"Zamlar, zamlar, zamlar…" notuyla hamamda çektiği bir videoyu yayınlayan Kaşıkçılar, "Faturalar bir tek buraya gelemiyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımı yine binlerce beğeni ve yorum aldı.