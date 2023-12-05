Sosyal medyada takipçi satın almak için ne kadar ödeme yapılıyor?

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:36

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:36

Takipçi satın almak isteyenler için internette yüzlerce ilan ve site var. İlanlarda, “Yüzde 100 Türk, aktif, organik, güvenilir” gibi ifadeler yer alıyor. Kullanılan sosyal medya platformuna göre de paket ve çeşitler sunuluyor.

Milliyet'in haberine göre, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, takipçi satın almanın sosyal medya hesabının güvenirliliğini zedeleyebileceğini belirterek, “Dijital çiftliklerde üretilen bot hesaplar var. Garip fotoğraflı ve isimli kişiler takipçiniz oluyor. Bu da hesabınızın güvenilirliğini zedeliyor. Gerçek kişilerin takipçi olması itibarı arttırır. Gerçek hesaplarda fiyatlar daha da artıyor. Gerçek kişilerin takipçi olması itibarı arttırır. Gerçek hesaplarda fiyatlar daha da artıyor.” dedi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Ali Murat Kırık ise “Yapay zekanın devreye girmesiyle sahte ve bot hesapları oluşturmak kolaylaştı. Sahte takipçiler, gerçek takipçiler gibi etkileşimde bulunmazlar. Bu, takipçi sayınızı artırsa da etkileşim oranınızı düşürür. Bu hizmeti satmak için kişisel bilgilerinizi isteyen siteler bulunmaktadır. Bu bilgiler, kötü niyetli kişilerce ele geçirilebilir ve hesabınız siber saldırılara maruz kalabilir” ifadelerini kullandı.

ÜCRETLER NE KADAR?

Platform ve kategoriye göre ücretler değişiyor ancak ortalama ücretler şu şekilde: