Sosyal medyadan duyurdu... Seren Serengil ameliyat oldu!

Magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil, bu kez geçirdiği operasyonla adından söz ettirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Serengil, akıllı lens ameliyatı geçirdiğini ve yaşadığı sağlık sorunlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaptığı açıklamada görme problemlerinin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Seren Serengil, yıllar içinde göz numarasının ilerlediğini ve günlük hayatının olumsuz etkilendiğini ifade etti. Serengil, yalnızca lens takabildiğini, ancak bunun da göz kuruluğu ve şiddetli baş ağrılarına yol açtığını söyledi. Lenslerini çıkardığında ise çevresini göremediği için kendini sık sık yaraladığını dile getirdi.

Doktoruna teşekkür eden Seren Serengil, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlkokuldan beri numaralı gözlüklerim vardı. Arkadaşlarım ‘dört göz’ dedikleri için okulda hiç takmadım. Görme tembelliği yıllar sonra 7 numaralara kadar çıktı. Sadece lensle görebiliyordum ama bu sefer de gözlerim çok kurumaya, baş ağrılarına ve lensleri çıkarınca kendimi yaralamaya başlamıştım. Mutfak dolaplarının kaç kere gözüme girdiğini biliyorum. Artık çok korkunç bir boyuttaydı. Yıllarca korkumdan ihmal ettim ama bugüne kadarmış. Ne önemliymiş görmek, meğer görmeden yaşamışım yıllarca.”

Serengil, uygulanan işlemin uzak ve yakın görme bozukluklarına karşı yapılan göz içi lens değişimi olduğunu belirterek, “Güzel günler görme temennisiyle teşekkür ederim” dedi.

AKILLI LENS AMELİYATI NEDİR?

Akıllı lensler, göz içine yerleştirilen ve çok odaklı (multifokal) özellik taşıyan merceklerdir. Uzak ve yakın görme bozukluklarını aynı anda düzeltebilen bu lensler, kırılma kusurlarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Akıllı lensler genellikle katarakt hastalarında tercih ediliyor.