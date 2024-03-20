Söylemezsem Olmaz'da '18 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk'e sansür' iddiası ortalığı karıştırdı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:24

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:48

Daha önce Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto üçlüsüyle izleyicilerle buluşan, son dönemde ise Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'i bünyesine katan Söylemezsem Olmaz magazin programı, 'Atatürk'e sansür' iddiası ile gündeme geldi.

Önce Arto'nun ardından Seren Serengil'in en son da Bircan Bali'nin veda ettiği Söylemezsem Olmaz uzunca bir süre eski etkileşimini yakalayamamıştı.

Büyük dalgalanmaların ardından yeni bir ekipte karar kılan ve son zamanlarda da büyük rağbet gören masanın yeni yorumcu koltuklarında Hande Sarıoğlu, Yağmur Çevik ve yeniden Arto oturuyor.

Her gün magazine dair gündem olan detayların masaya yatırıldığı programda Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in arasındaki atışmalar ve hatta kavgalar tepki çekiyor. İkilinin arasında bir gerilim olduğu sosyal medyada sıkça dile getiriliyor.

CANLI YAYINDA 'ATATÜRK'E SANSÜR' İDDİASI

Beyaz TV'de ekrana gelen program, bu kez Atatürk'e sansür iddiası ile gündeme geldi.

18 Mart'taki programı açan Hande Sarıoğlu, sözlerine Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak başladı. Dikkatleri ilk çeken şey, Hande Sarıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili herhangi bir vurgu yapmadan "buradan tüm vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimize minnet ve saygıyla" cümlesini kurmasını oldu.

Ardından sıra Arto'ya geçti. Hande Sarıoğlu'na benzer bir şekilde kelimelerini temkinli seçen Arto ise "Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı. Çanakkale'yi geçilmez yapan şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum, bence en önemlisi bu. Ve Mustafa Kemal'le bütün arkadaşlarına Allah rahmet eylesin diyorum" açıklamasında bulundu.

YAĞMUR ÇEVİK "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" DEYİNCE...

Günün anlam ve önemine dair söz bırakma sırası son olarak Yağmur Çevik'e geldi. Atatürk'ü telaffuz etmemeyi seçen Hande Sarıoğlu ve Arto'nun aksine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam adını söyleyen Yağmur Çevik iddiaya göre sansür yedi.

"Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ben de rahmet ve duayla anıyorum. Allah hepinizden razı olsun, bugün burada oturabiliyorsak sizlerin sayesinde. Hepinizi çok seviyoruz, unutmuyoruz" diyen Yağmur Çevik'in sesi Gazi dedikten sonra kesildi ve sonra tekrar geri verildi.

Bu sırada görüntüsünün verildiğinin farkında olmadan rejiyle iletişime geçmeyen Hande Sarıoğlu'nun hal ve hareketleri de gözden kaçmadı. Arto ve Hande Sarıoğlu'nun yüzüne yansıyan gerginlik de sosyal medyada gündem oldu.