Spor yaralanmaları konusunda uzman uyarısı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer, sporcu yaralanmaları konusunda önemli bilgiler paylaşarak, yanlış müdahalenin sporcunun sakatlanmasına neden olabileceğini vurguladı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 07:00
Spor yaralanmaları konusunda uzman uyarısı
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Ortopedi uzmanı Op. Dr. Özgür Özer, spor yaralanmalarında, yaralanmanın ciddiyetine, türüne, sporcunun fiziksel ve yaş faktörlerine göre farklı tedavi yaklaşımlarında bulunulduğundan bahsetti, şu şekilde özetledi:

"Sporcu yaralanmaları, spor aktivitelerinde sık görülen bir olaydır. Spor yaralanmaları genellikle şişlik, ağrı, eklem hareketlerinde kısıtlama gibi belirtilerle kendini gösterir. Ortaya çıkan bu belirtiler, ortopedistler tarafından değerlendirilmeli ve gerektiğinde hızlı müdahaleler yapılmalıdır. Spor yaralanmalarının tedavisi için çok sayıda yöntem olduğu belirtilmiştir. Yaralanmanın ciddiyetine, türüne, sporcunun fiziksel ve yaş faktörlerine göre farklı tedavi yaklaşımlarında bulunulur. Öncelikli olarak, sporcunun yaralanma sonrasında normal aktivitelerine ve hayatına dönmesi mümkün olan en kısa sürede gereklidir. Bu süreçte belirtilen egzersizlerin, kasların güçlendirilmesi ile beraber yaralanma sonrası hareketin kolaylaştırılması elzemdir. Eğer yaralanma ciddi bir durum teşkil ediyorsa, cerrahi bir müdahale gerekebilir. Bu cerrahi çerçevesinde eklemdeki dejeneratif sürecin onarımı, kemik yapısının yeniden oluşturulması, bağ dokularının güçlendirilmesi gibi işlemler yapılabilmektedir. Spor yaralanmalarının tedavisi ve rehabilitasyonu, kişiye özgü bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle sporcunun yaralanma geçmişi, fiziksel şartları ve yaralanmanın türü gibi faktörler, tedavi planında önemli bir yer tutar. Ortopedistler tarafından yapılan açıklamada, spor yaralanmalarının tedavisi ve rehabilitasyondaki önemli faktörün, hızlı bir müdahale olduğu belirtilmiştir. Yaralanmanın hızlı bir şekilde tedavi edilmesi, sporcunun sağlıklı bir şekilde hayatına ve sporuna devam etmesine imkan sağlar.”


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