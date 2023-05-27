Spor yaralanmaları kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir

Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 07:00

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Atakan Telatar, sporcu yaralanmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

"DİZ VE AYAK BİLEĞİYLE İLGİLİ OLUYOR"

Spor yapmanın sağlıklı ve mutlu bir hayat için temel bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Telatar, “Spor yaparken pek çok yaralanma türüyle karşı karşıya kalabiliriz. Ülkemizde en sık sportif aktivite futbol olduğu için en sık karşılaştığımız spor yaralanmaları da diz ve ayak bileğiyle ilgili oluyor” dedi.

"ÖNEMLİ SPOR YARALANMALARIDIR"

Dizde ön çapraz bağ yaralanmaları ve menüsküs yırtıklarının tedavi edilmezse kalıcı sakatlığa yol açabileceğini vurgulayan Telatar, “Ayak bileğinde ise kemik kırıkları, aşil tendonu kopmaları yine sıklıkla karşılaştığımız önemli spor yaralanmalarıdır. Neyse ki tüm bu yaralanmaların etkili tedavileri var. İyileşmesi biraz zaman alsa da spora dönebilmek, hayat konforumuzu artırabilmek ve daha aktif bir hayat sürebilmek için eklem sağlığımızı önemsemeli ve gerekli tedavileri vakit kaybetmeden sağlamalıyız” diye konuştu.