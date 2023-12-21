Sporcuları bekleyen gizli tehlike... O maddenin zararları! Ölümle sonuçlanabiliyor

Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:12

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:12

Sporcuların en fazla aldığı takviyelerden biri olan o maddenin zararları göz ardı ediliyor... Vücutta birçok soruna sebep olan Kreatin, fazla kullanımda ölümle sonuçlanabiliyor.

KREATİN NEDİR?

Kreatin, vücutta doğal olarak bulunan bir bileşiktir ve genellikle kaslarda depolanır. Bu organik asit, enerji üretim süreçlerinde önemli bir rol oynar. Vücut, genellikle kreatin fosfat adı verilen bir formunda depo edilen kreatini, yüksek enerji taleplerini karşılamak için kullanır. Kreatin, et, balık ve tavuk gibi hayvansal kaynaklarda doğal olarak bulunur, ancak aynı zamanda takviye olarak da alınabilir.



KREATİN İLK KEZ NE ZAMAN KULLANILDI?

Kreatin, ilk kez 1832 yılında Fransız kimyager Michel Eugène Chevreul tarafından keşfedildi. Ancak, kreatinin spor performansı üzerindeki etkileri daha yakın tarihlerde, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında araştırılmaya ve anlaşılmaya başlandı. Kreatin takviyelerinin sporcular arasında popüler hale gelmesi ise 1990'lardan itibaren oldu. İlk belgelenen kreatin kullanımı 1992 senesinde İspanya Olimpiyatları'nda atletizm dalında Britanya’yı temsil eden atletlere aittir.



KREATİN NE İŞE YARAR?

Enerji Üretimi: Kreatin, hızlı ve yüksek yoğunluktaki egzersizler sırasında hızlı enerji sağlamak için kullanılır. Kreatin fosfat, ATP (adenozin trifosfat) sentezine katkıda bulunarak hızlı enerji sağlar.

Kreatin, hızlı ve yüksek yoğunluktaki egzersizler sırasında hızlı enerji sağlamak için kullanılır. Kreatin fosfat, ATP (adenozin trifosfat) sentezine katkıda bulunarak hızlı enerji sağlar. Kas Büyümesi ve Güçlenme: Kreatin takviyeleri, kas hücrelerinde su tutma ve hücre hacminin artması yoluyla kas büyümesini destekleyebilir. Ayrıca, egzersiz performansını artırarak güçlenmeyi teşvik edebilir.

Kreatin takviyeleri, kas hücrelerinde su tutma ve hücre hacminin artması yoluyla kas büyümesini destekleyebilir. Ayrıca, egzersiz performansını artırarak güçlenmeyi teşvik edebilir. Yorgunluğu Azaltma: Kreatin, egzersiz sırasında ve sonrasında oluşan yorgunluğu azaltabilir, bu da daha uzun süre antrenman yapabilmenize yardımcı olabilir.

KREATİNİN ZARARLARI NELER?

Sıvı Tutma: Kreatin kullanımı, kas hücrelerinde su tutma nedeniyle kısa süreli bir kilo artışına neden olabilir.

Kreatin kullanımı, kas hücrelerinde su tutma nedeniyle kısa süreli bir kilo artışına neden olabilir. Mide Rahatsızlığı: Bazı insanlar, kreatin takviyelerini kullanırken mide rahatsızlığı yaşayabilir.

Bazı insanlar, kreatin takviyelerini kullanırken mide rahatsızlığı yaşayabilir. Böbrek Sağlığı: Uzun vadeli ve yüksek dozlarda kreatin kullanımının böbrek sağlığı üzerinde potansiyel etkileri konusunda daha fazla araştırma gereklidir.

KREATİNİN AŞIRI KULLANIMI NELERE SEBEP OLUR?

Kreatin aşırı dozaj veya uzun vadeli kullanımda bazı riskleri artırabilir ve bu durum ölümle sonuçlanabilir.

