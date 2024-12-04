Spotify 2024 özeti açıklandı: Yılın sanatçı ve şarkısı belli oldu

Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:39

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:52

Dünyanın en yaygın kullanılan müzik ve podcast dinleme platformlarından biri olan Spotify, 2024’te en çok dinlenilen sanatçıları açıkladı. Taylor Swift, Spotify 2024 Wrapped listesinde dünya çapında yılın en iyi sanatçısı oldu.

Dünyada 551 milyon aktif kullanıcısı ve 220 milyon premium aboneye sahip olan Spotify, her yıl olduğu gibi 2024’te de kullanıcılarına yıl sonu müzik özetlerini sunmaya başladı.

Spotify, kullanıcıların her yıl 365 gün boyunca en çok dinledikleri müzikleri harmanlayarak oluşturduğu playlistler açıklandı.

Spotify her yıl , "2024'te En Çok Dinledikleriniz", "Yılın Sanatçıları", "Yılın Şarkıları", "Kaçırdığınız Hitler" gibi kategorilerde raporlar sunuyor.

Spotify Wrapped 2024, kullanıcıların kişisel müzik yolculuklarını özetlerken, aynı zamanda en popüler global ve yerel şarkıları, sanatçıları ve albümleri de ön plana çıkarıyor.

2024'ÜN EN ÇOK DİNLENEN SANATÇISI BELLİ OLDU

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar Semicenk, Lvbel c5, Sezen Aksu, BLOK3 ve UZI oldu. Globalde ise Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish ilk 5'te yer aldı.

2024'ÜN ENLERİ

Spotify Instagram hesabından yaptğı açıklama ile 2024'ün 'en'lerini yayınladı.

2024'ün en çok dinlenen şarkısı - Cıstak (Era7capone, Batuflex, Narco)

2024'ün en çok dinlenen albümü - Manifesto (Ati242)

2024'ün en çok dinlenen kadın sanatçısı - Sezen Aksu

2024'ün en çok dinlenen şarkıcısı - Semicenk