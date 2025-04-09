Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:40

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:40

Spotify, bu sabah kullanıcıları tarafından erişim sorunlarıyla ilgili yoğun şikayetler aldı. Down Detector verilerine göre, milyonlarca kullanıcı platforma bağlanmakta zorluk çekiyor. Peki, Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor?

9 NİSAN SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

9 Nisan Çarşamba günü itibarıyla Spotify’da bir problem olup olmadığı araştırılıyor. Downdetector sitesindeki verilere göre Spotify’da öğlen saatlerde bir sorun oluştuğu göze çarpıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.