Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor?
Spotify, bu sabah dünya çapında erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Down Detector'a binlerce kullanıcıdan şikayet bildirildi. Peki, Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor?
Spotify, bu sabah kullanıcıları tarafından erişim sorunlarıyla ilgili yoğun şikayetler aldı. Down Detector verilerine göre, milyonlarca kullanıcı platforma bağlanmakta zorluk çekiyor. Peki, Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor?
9 NİSAN SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?
9 Nisan Çarşamba günü itibarıyla Spotify’da bir problem olup olmadığı araştırılıyor. Downdetector sitesindeki verilere göre Spotify’da öğlen saatlerde bir sorun oluştuğu göze çarpıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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