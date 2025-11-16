Spotify Wrapped (Spotify Özeti) için geri sayım başladı. Peki, Spotify Wrapped 2025 ne zaman? Spotify 2025 özeti ne zaman yayınlanır?
SPOTİFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Geçmiş yıllardaki yayın tarihlerine bakıldığında, Spotify Wrapped genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor. Bu istikrarlı takvime göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.
Geçmiş Yılların Spotify Wrapped Yayınlanma Tarihleri:
2024: 4 Aralık
2023: 29 Kasım
2022: 30 Kasım
2021: 1 Aralık
2020: 1 Aralık
2019: 5 Aralık