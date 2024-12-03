Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:39

Güncelleme: 03.12.2024 - 09:39

2018’den bu yana bir gelenek haline gelen Wrapped, dijital müzik platformları arasında öne çıkmaya devam ediyor. Peki, Spotify Wrapped açıklandı mı? Spotify yıllık özet ne zaman çıkacak?

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify, Spotify Wrapped 2024 için resmi tarihi henüz duyurmadı. Ancak bazı kullanıcılar şimdiden "2024 neredeyse tamamlandı, Wrapped'e hazır olmak için uygulamayı güncelleyin" diyen açılır pencereler almaya başladı.

WRAPPED ÇIKIŞ TAHMİNİ

Spotify belirli bir tarih paylaşmamış olsa da, bir fikir edinmek için geçmiş sürümlere göz atabiliriz. Wrapped ilk olarak 2016'da yayınlandığında Aralık ayında yayınlanmıştı, sonraki yıllarda ise tarih daha erkene alındı.

6 Aralık 2018,

5 Aralık 2019,

1 Aralık 2020,

1 Aralık 2021,

30 Kasım 2022,

30 Kasım 2023.