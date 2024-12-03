3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nün anlam ve önemi nedir?
3 Aralık, her yıl Dünya Engelliler Günü olarak kutlanır. Bu gün, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak, engelleri aşmak için farkındalık yaratmak ve engelli haklarını savunmak amacıyla uluslararası bir etkinlik olarak kabul edilir. Peki, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nün anlam ve önemi nedir?
Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992'de ilan edilmiştir ve o zamandan bu yana dünya genelinde çeşitli organizasyonlar ve topluluklar, engellilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve onlara yönelik hakların iyileştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Peki, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nün anlam ve önemi nedir?
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?
3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, 1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilmiştir ve her yıl tüm dünyada farkındalık etkinlikleriyle anılmaktadır.
Türkiye'de de çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından farkındalık etkinlikleri düzenlenir. Okullarda, belediyelerde, üniversitelerde ve sosyal medya platformlarında engellilik konusunda farkındalık artırıcı çalışmalar yapılır.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, sadece bir kutlama günü değil, toplumsal sorumluluğumuzu hatırlatan önemli bir farkındalık günüdür. Engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirmek ve toplumu daha kapsayıcı bir hale getirmek için herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekir.
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ AMACI
Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlamak,
Engellilik konusunda farkındalık yaratmak,
Toplumun her kesiminde, engelli bireylerin haklarına, ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek,
Daha kapsayıcı ve erişilebilir bir toplum oluşturmak için kamu ve özel sektör iş birliğini teşvik etmek.
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