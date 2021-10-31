Squid Game'e rakip geliyor: İlk fragmanı yayınlandı
Netflix'in dünyaca ses getiren Kore yapımı Squid Game'e yine Güney Kore dizisi olan Dr. Brain rakip oldu.
Dr. Brain dizisi, yayınlanan ilk fragmanının ardından , dizi severler tarafından merak konusu oldu. Kore yapımı dizinin başrolünde ise daha önce Parasite filminde gördüğümüz başarılı aktör Lee Sun-kyun yer alıyor. Dizinin yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını ise Kim Jee-woon üstleniyor.
DİZİNİN KONUSU
Apple+ imzalı dizinin ana karakteri Dr. Brain, ailesinin gizemli bir kayaya kurban olmasıyla bir trajedi yaşayan beyin bilimcisi olarak ölülerin anılarına ulaşmaya çalışırken, ailesinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmek istemektedir.
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