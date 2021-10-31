Squid Game'e rakip geliyor: İlk fragmanı yayınlandı

Netflix'in dünyaca ses getiren Kore yapımı Squid Game'e yine Güney Kore dizisi olan Dr. Brain rakip oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 00:00
Squid Game'e rakip geliyor: İlk fragmanı yayınlandı
Abone Ol google-news

Dr. Brain dizisi, yayınlanan ilk fragmanının ardından , dizi severler tarafından merak konusu oldu. Kore yapımı dizinin başrolünde ise daha önce  Parasite filminde gördüğümüz  başarılı aktör  Lee Sun-kyun yer alıyor. Dizinin yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını ise Kim Jee-woon üstleniyor. 

DİZİNİN KONUSU

Apple+ imzalı dizinin ana karakteri Dr. Brain, ailesinin gizemli bir kayaya kurban olmasıyla bir trajedi yaşayan beyin bilimcisi olarak ölülerin anılarına ulaşmaya çalışırken, ailesinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmek istemektedir.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler