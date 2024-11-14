Squid Game'in yaratıcısının dizi stresinden dişleri döküldü!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:22

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:22

Dünyada büyük yankı uyandıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonun 26 Aralık 2024’te izleyiciyle buluşması beklenirken, dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk çekimler sırasında yaşadığı zorlukları anlatt

BBC’ye verdiği röportajda, ilk sezonun yarattığı stres nedeniyle 8-9 dişini kaybettiğini belirten Hwang, 2022'de Variety'e yaptığı açıklamada ise 6 diş kaybettiğini söylemişti.

"PARA İÇİN DÖNDÜM"

İlk sezonun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı yeni bir sezon yapmaktan vazgeçmeyi düşündüğünü belirten Hwang, ikinci sezon kararının finansal nedenlere dayandığını ifade etti:

"İlk sezon küresel çapta büyük bir başarı elde etti ancak dürüst olmak gerekirse çok para kazanamadım. Bu yüzden ikinci sezon, birincinin başarısını telafi etmeme de yardımcı olacak."

SQUID GAME 2. SEZON KONUSU

Yeni sezonda, Squid Game’i kazandıktan üç yıl sonra Oyuncu 456, oyunun arkasındaki insanları bulmaya ve oyunlara bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı parayı bu arayışa yatıran Gi-hun, metroda karşılaştığı takım elbiseli adamın izini sürmeye başlar. Ancak, oyunu bitirebilmek için bir kez daha oyuna katılması gerektiğini fark eder.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Squid Game’in yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını bir kez daha Hwang Dong-hyuk üstleniyor. İlk sezonda izlediğimiz Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo geri dönerken, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri ve Won Ji-an gibi isimler de oyuncu kadrosuna katıldı.

Squid Game dizisiyle Drama Dizisi dalında En İyi Yönetmen dalında Emmy kazanan ilk Asyalı olan Hwang Dong-hyuk, bu sezonda da izleyicilere heyecan dolu bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.