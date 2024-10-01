Squid Game ikinci sezonuyla geri dönüyor: Yeni fragman yayımlandı

Sevilen Netflix dizisi Squid Game'den beklenen 2 sezon fragmanı geldi.

Squid Game ikinci sezonuyla geri dönüyor: Yeni fragman yayımlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 20:31

Netflix’in bugüne kadar yayımladığı en büyük hitlerden biri olan Squid Game, ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Netflix’in yayımladığı yeni tanıtım fragmanında, Gong Yoo’nun canlandırdığı gizemli satıcının, borç içinde ve şanssız insanları bir oyuna katılmaları için ikna etmeye çalıştığı görülüyor. Bu oyun, çaresiz insanların devasa para ödülü için birbirleriyle ölümcül bir mücadeleye girdiği, bir grup milyarderin eğlencesine hizmet eden Mürekkep Balığı Oyunu turnuvası. Turnuvadan sadece bir kişi sağ çıkacak, diğerleri ise hayatlarını kaybedecek.

2021 yılında ilk sezonu yayımlandığında büyük yankı uyandıran Squid Game, sadece bir gerilim dizisi olmakla kalmadı, aynı zamanda zengin ve fakir arasındaki derinleşen uçuruma dair çarpıcı bir toplumsal eleştiri sundu. Yeni tanıtım fragmanı fazla ayrıntı vermese de, gizemli atmosferi ve gerilimi yeniden yaşatmayı başarıyor. 

Squid Game 2. sezonunun prömiyeri 26 Aralık'ta gerçekleşecek.


Etiketler: #Squid Game #Netflix #dizi

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