Star Trek'in yıldızı Nichelle Nichols yaşamını yitirdi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:54

1960’ların ünlü bilim kurgu film serisi Uzay Yolu’ndaki iletişim memuru Lt. Nyota Uhura rolüyle tanınan Amerikalı aktör Nichelle Nichols, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Nichols, Uzay Yolu’ndaki rolüyle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yüksek profilde rol alan siyah kadınlardan biriydi.

Nichols’ün ölümünü oğlu Kyle Johnson, Facebook’tan duyurdu.

Johnson şu ifadeleri kullandı:

“Üzülerek söylüyorum ki bunca zaman bizi semadan aydınlatan büyük yıldız artık eskisi gibi bizi aydınlatamayacak. Ancak onun ışığı, tıpkı şimdi keşfedilen eski gezegenlerde olduğu gibi, bizim için var olmaya devam edecek. Gelecek nesiller onun ışığından öğrenecek ve yeni ilhamlar kazanacak.”

Nichols’ün vefat haberinin ardından birçok kişi taziye mesajı yayımladı.