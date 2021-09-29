Star TV’de yayınlanan dizi için final kararı aldı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 17:25

Star TV’de yayın hayatına başlayan Kazara Aşk dizisi final kararı aldı. Dizi 30 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek 13.bölümüyle izleyicilere veda edecek.

Star TV'nin yaz dizileri arasında yer alan Kazara Aşk dizisi, yeni sezondaki rakiplerinin gerisinde kaldı.

Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrollerini paylaştıkları dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk, 13. bölüm final bölümüyle 30 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV’de yayınlanacak.