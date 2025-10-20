Statista verileri: Türk halkı son 20 yılın en mutlu yılını 2011’de yaşadı

Türkiye’de 2003 ile 2023 yılları arasında halkın mutluluk düzeyinde dikkat çekici bir dalgalanma yaşandı. Statista verilerine göre, Türk halkı 2011 yılında son yirmi yılın en yüksek mutluluk seviyesine ulaştı.

Araştırma, bireylerin kendi yaşamlarından duydukları tatmin ve mutluluk oranlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor. Buna göre, 2000’li yılların ilk yarısında yükseliş eğiliminde olan mutluluk düzeyi, 2011 yılında zirveye çıktı, sonraki yıllarda ise kademeli biçimde geriledi.

TOPLUMSAL İYİMSERLİK VE GELECEĞE GÜVEN DUYGUSU ÖNE ÇIKTI

Uzmanlara göre, 2011 yılında mutluluk düzeyindeki artışın ardında toplumsal iyimserlik, genç nüfusun geleceğe duyduğu güven ve istikrar beklentisi etkiliydi.

ZİRVENİN ARDINDAN DÜŞÜŞ BAŞLADI

Statista’nın 2023 yılı verilerine göre ise, Türkiye halkının mutluluk düzeyi 2010’lu yılların sonuna doğru belirgin biçimde azaldı. Ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon, gelir adaletsizliği ve toplumsal gerilimler, bireylerin yaşam memnuniyetini olumsuz etkileyen başlıca nedenler arasında gösteriliyor.

KÜRESEL SIRALAMADA GERİLERDE

Türkiye, küresel mutluluk endekslerinde de son yıllarda düşük sıralarda yer alıyor. Dünya Mutluluk Raporu’nda Türkiye, 2023 yılı itibarıyla 130’un üzerinde ülke arasında 100’üncü sıralar civarında bulunuyor. Bu durum, 2011’deki yüksek mutluluk seviyesinden bu yana halkın genel yaşam tatmininde ciddi bir gerilemeye işaret ediyor.

MUTLULUKTA BELİRLEYİCİ UNSURLAR NELER?

Araştırmalara göre, bireylerin mutluluk düzeyini belirleyen unsurlar arasında ekonomik güven, toplumsal aidiyet duygusu, sağlık hizmetlerine erişim, adalet algısı ve özgürlük hissi öne çıkıyor. Uzmanlar, bu alanlarda iyileşme sağlanmadıkça halkın yaşam memnuniyetinin artmasının güç olduğunu vurguluyor.