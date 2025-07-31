Electronic Arts (EA), Steam platformunda 2025 yaz dönemine özel EA Yayıncı İndirimleri (Publisher Sale) düzenledi. Peki, Steam "EA İndirimleri" ne zaman bitecek? Steam sonbahar indirimleri ne zaman başlayacak?

STEAM EA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

The Sims 4 için ayrıca Mid‑Summer Sale kapsamında Expansion Pack’lerde yüzde 50, diğer paketlerde ise yüzde 30 indirim uygulanıyor. Kampanya Steam, EA App ve Epic Games üzerinde geçerli. Kampanya 11 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ

Valve tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025 Steam Sonbahar İndirimi, 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu satış, sezonun öne çıkan fırsatlarını sunan ve oyun severlerin merakla beklediği dört büyük indirimin biri olarak dikkat çekiyor.

Bu hafta boyunca AAA yapımlar, bağımsız oyunlar, DLC paketleri ve özel promosyonlar cazip indirimlerle sunulacak. Oyunseverlerin Steam wish list’lerini güncellemeleri, indirimleri kaçırmamaları açısından kritik önem taşıyor.