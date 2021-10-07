Stilist Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu
Oyuncu ve stilist Ece Sükan, önceki akşam Etiler'de polis kontrolüne takıldı. Alkolmetreyi üflememekte ısrar eden Sükan'ın ehliyetine el konuldu.
Ece Sükan, önceki akşam Bebek'te gerçekleşen bir partiye katıldı. Partiden sonra aracına binerek mekandan ayılan Ece Sükan, Etiler'de polis kontrolüne takıldı.
Alkollü olduğu görülen Sükan, gazetecileri görünce polislerin alkolmetre cihazına üflemek istemedi. Gecenin sonunda ise Sükan, yakın bir arkadaşını arayarak vale çağırdı ve oradan ayrıldı.
İKİ YIL SÜREYLE EL KONULDU
Polislerin 44 yaşındaki Sükan'a alkolmetreye üflemediği için red vermesi sonucu ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu.
Sükan, daha önce de alkollü araç kullanması sonucu ehliyetini kaptırmıştı.
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