Subway'dan enflasyona çözüm: 'Tek ısırıklık' sandviç

Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:48

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:48

Subway, enflasyonun etkilerini büyük ölçüde hisseden ve Asya'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Pakistan'da, neredeyse bir ısırık boyutunda olan "mini sandviçini" sunmaya başladı.

Dünya çapında 15 ve 30 cm'lik sandviçleriyle bilinen restoran zinciri, Pakistan'da insanların olumsuz şartlar içerisinde bulunması nedeniyle 7 cm'lik minik bir alternatif sandviç üretmeye başladı. Subway sözcüsüne göre bu, müşterilere 'değer' sağlıyor.

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Gıda fiyatlarının geçen yıla kıyasla yüzde 38.5 artması nedeniyle Pakistan vatandaşlarının satın alma gücü azaldı.

Pek çok restoranın bu zorlu durumla mücadele etmek için menülerinde fiyat artışına ya da içerik miktarını azaltmaya gittiği dönemde, Subway'in enflasyon karşıtı olduğunu söylediği çözümü tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, viral olan haberin gerçekliğine inanamadılar.