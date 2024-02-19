Suç oranının az olduğu dünyanın en güvenli 10 ülkesi

Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:54

Güncelleme: 19.02.2024 - 10:58

Dünya genelinde suç oranlarının az olduğu ve yaşam kalitesinin yüksek olduğu ülkeler, genellikle güvenli ve huzurlu bir ortam sunarlar. İşte dünyanın en güvenli 10 ülkesi...

10. İsviçre

Puan: 1.339

İsviçre, kişi başına en çok silah ihracatçısı ülkeler arasında yer almasına rağmen, dünyanın en barışçıl 10 ülkesi listesini tamamlıyor. Ancak diğer alanlarda bu kadar yüksek bir sıralamaya yerleşecek kadar güvenli olduğu açık.

9. Japonya

Puan: 1.336

Japonya dokuzuncu en barışçıl ülkedir. Emniyet ve güvenlik sıralamasında Finlandiya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ve bu da onu bu listede güçlü bir konuma getiriyor. Japonya daha bu yıl pandemiden sonra sınırlarını tamamen yeniden açtı.

8. Slovenya

Puan: 1.334

Slovenya 2020'de ilk kez ilk 10'a girdi ve son derece düşük suç oranları ve terör riski sayesinde o zamandan beri orada kalmayı başardı. Ülke, 2022 sıralamasında beşinci sıradan sekizinci sıraya geriledi; ancak ister genel olarak güzel yerleri seviyor olun ister Avrupa'nın en iyi kale ve göllerinden bazılarını keşfetmek istiyor olun, Slovenya'nın size sunabileceği çok şey var; iyi uyuyacağınız garantisi de dahil...

7. Portekiz

Puan: 1.333

Portekiz son yıllarda barışçıllık konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. 2014 yılında ülke mali krizden çıkıyordu ve GPI'da 18. sırada yer alıyordu. Bugün, ekonomik canlanmanın ve düşük suç oranlarının bir işaretidir. Buna Akdeniz iklimi ve uygun fiyatlı sağlık hizmetleri de eklenince pek çok insanın altın yıllarında Portekiz'de emekli olmaya karar vermesi hiç de şaşırtıcı değil . Geçen yılın sıralamasından bu yana üç sıra geriledi ama yine de ilk 10'da yer alıyor.

6. Singapur

Puan: 1.332

Singapur listeye yeni girdi ve emniyet ve güvenlik (dördüncü sırada) ve devam eden çatışmalar (üçüncü sırada) gibi kategorilerde ilk beşte yer alıyor. Asya Pasifik bölgesinde ikinci sırada yer alan ülkedir.

5. Avusturya

Puan: 1.316

Bu listedeki bir diğer güçlü ülke olan Avusturya , 2022'den bu yana bir sıra gerileyerek bu yıl beşinci sırada yer alıyor.

4. Yeni Zelanda

Puan: 1.313

Yeni Zelanda , 2022 sıralamasında iki sıra geride; şu anda listede 4. sırada yer alıyor ancak 2022 sıralamasında 2. sıradaydı. Yine de Asya-Pasifik bölgesinin en güvenli ülkesi ve bu yılın verilerinde, özellikle de şiddet içeren gösteriler ve hapsedilme oranları açısından iyileşmeler görüldü.

3. İrlanda

Puan: 1.312

İrlanda geçen yıldan bu yana beş sıra atlayarak sekizinci sıradan ilk üçte yer aldı. 2022 yılında ülke ilk 10'a bir yenisi daha eklendi. Bu, bu yıl dünyanın en güvenli üç ülkesinin tamamının Avrupa'da olduğu anlamına geliyor.

2. Danimarka

Puan: 1.31

Danimarka, 2022 yılında üçüncü sırada yer aldığından bu yana bir sıra yükselerek, 2023 Küresel Barış Endeksi'nde ikinci sırada yer alıyor. Ülke, iyi işleyen hükümeti, düşük yolsuzluk seviyeleri ve kaynakların adil dağılımıyla öne çıkıyor. İlginç bir şekilde Danimarka dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde de ikinci sırada yer alıyor .

1. İzlanda

Puan: 1.124

İzlanda , üst üste 16. yıldır dünyanın en barışçıl ülkesi; endeksin başladığı 2008 yılından bu yana bu konumunu koruyor. İskandinav ülkesi, dünyadaki en düşük askeri harcamalara ve uluslararası çatışma oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor (ülkenin paylaşılan sınırlar yardımcı olur). Ancak 2008'den bu yana ülkenin puanında yüzde 4'lük bir bozulma var ve rapor bunu artan cinayet ve terör risklerine bağlıyor.